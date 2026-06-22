Суд изменил решение по делу о расторжении брака в части даты его регистрации: в чем дело

В апелляционной жалобе женщина указала, что суд формально подошел к выяснению действительной воли сторон, не учел права супругов и ребенка, а также неправильно указал дату регистрации брака.

Фото: burgerhuyserattorneys.co.za

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд пересмотрел решение Херсонского городского суда Херсонской области по делу по иску о расторжении брака. Об этом сообщил Херсонский апелляционный суд.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, придя к выводу, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака являются невозможными, поскольку это противоречит интересам одного из супругов.

В апелляционной жалобе ответчица просила отменить решение и отказать в удовлетворении иска. Она отмечала, что суд формально подошел к выяснению действительной воли сторон, не учел права супругов и ребенка, а также неправильно указал дату регистрации брака.

Апелляционный суд согласился с выводом о наличии оснований для расторжения брака. Суд исходил из того, что согласно ст. 51 Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а ч. 1 ст. 24 Семейного кодекса Украины запрещает принуждение к браку.

Коллегия судей также сослалась на ч. 3, 4 ст. 56 Семейного кодекса Украины, которые гарантируют каждому из супругов право прекратить брачные отношения. Принуждение к их сохранению является нарушением права лица на свободу и личную неприкосновенность.

Согласно ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110 и ст. 112 Семейного кодекса Украины брак может быть расторгнут по иску одного из супругов, если суд установит, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака противоречат интересам одного из них или интересам их детей.

Апелляционный суд учел, что сторонам уже предоставлялся срок для примирения, однако супружеские отношения фактически прекращены, стороны проживают отдельно, а истец настаивал на расторжении брака. Суд также отметил, что согласно ч. 1 ст. 111 Семейного кодекса Украины меры по примирению принимаются только тогда, когда это не противоречит моральным основам общества.

В то же время апелляционный суд признал обоснованным довод жалобы относительно ошибки в дате регистрации брака. Суд первой инстанции указал 1 октября 2017 года, тогда как материалами дела подтверждено, что брак был зарегистрирован 1 октября 2011 года.

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 374 и п. 3 ч. 1 ст. 376 ГПК Украины, апелляционный суд изменил решение в части даты регистрации брака. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Таким образом, постановлением Херсонского апелляционного суда по делу от 09.06.2026 № 766/786/26 апелляционная жалоба удовлетворена частично, а решение Херсонского городского суда Херсонской области от 20.04.2026 изменено только в части даты регистрации брака, тогда как вывод о его расторжении оставлен без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.