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Суд змінив рішення у справі про розірвання шлюбу в частині дати його реєстрації: у чому справа

15:25, 22 червня 2026
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В апеляційній скарзі жінка зазначила, що суд формально підійшов до з’ясування дійсної волі сторін, не врахував права подружжя та дитини, а також неправильно зазначив дату реєстрації шлюбу.
Суд змінив рішення у справі про розірвання шлюбу в частині дати його реєстрації: у чому справа
Фото: burgerhuyserattorneys.co.za
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Херсонський апеляційний суд переглянув рішення Херсонського міського суду Херсонської області у справі за позовом про розірвання шлюбу. Про це повідомив Херсонський апеляційний суд.

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Суд першої інстанції задовольнив позов, дійшовши висновку, що подальше спільне життя подружжя та збереження шлюбу є неможливими, оскільки це суперечить інтересам одного з подружжя.

В апеляційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення та відмовити в задоволенні позову. Вона зазначала, що суд формально підійшов до з’ясування дійсної волі сторін, не врахував права подружжя та дитини, а також неправильно зазначив дату реєстрації шлюбу.

Апеляційний суд погодився з висновком про наявність підстав для розірвання шлюбу. Суд виходив із того, що відповідно до ст. 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, а ч. 1 ст. 24 СК України забороняє примушування до шлюбу.

Колегія суддів також послалася на ч. 3, 4 ст. 56 СК України, які гарантують кожному з подружжя право припинити шлюбні відносини. Примушування до їх збереження є порушенням права особи на свободу та особисту недоторканність.

Відповідно до ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110 та ст. 112 СК України шлюб може бути розірвано за позовом одного з подружжя, якщо суд встановить, що подальше спільне життя і збереження шлюбу суперечать інтересам одного з них або інтересам їхніх дітей.

Апеляційний суд врахував, що сторонам уже надавався строк для примирення, однак подружні відносини фактично припинені, сторони проживають окремо, а позивач наполягав на розірванні шлюбу. Суд також зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 111 СК України заходи щодо примирення вживаються лише тоді, коли це не суперечить моральним засадам суспільства.

Водночас апеляційний суд визнав обґрунтованим довід скарги щодо помилки в даті реєстрації шлюбу. Суд першої інстанції зазначив 01 жовтня 2017 року, тоді як матеріалами справи підтверджено, що шлюб було зареєстровано 01 жовтня 2011 року.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 374 та п. 3 ч. 1 ст. 376 ЦПК України, апеляційний суд змінив рішення в частині дати реєстрації шлюбу. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Таким чином, постановою Херсонського апеляційного суду у справі від 09.06.2026 № 766/786/26 апеляційну скаргу задоволено частково, а рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 20.04.2026 змінено лише щодо дати реєстрації шлюбу, а висновок про його розірвання залишено без змін.

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