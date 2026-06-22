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У Борисполі суд оштрафував батьків двох школярок за образливі пости про вчителів у соцмережах

13:55, 22 червня 2026
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Неповнолітні учениці поширювали контент, що принижував учителів.
У Борисполі суд оштрафував батьків двох школярок за образливі пости про вчителів у соцмережах
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув дві справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з вчиненням булінгу (цькування) неповнолітніми ученицями щодо педагогічних колективів навчальних закладів із використанням соціальних мереж.

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Образливі публікації про вчителів у соцмережах

У першому випадку неповнолітня учениця ліцею у Бориспілі розмістила в соціальних мережах відомості, що принижували честь, гідність та ділову репутацію вчителів ліцею. Суд встановив, що такі дії є психологічним насильством щодо учасників освітнього процесу та підпадають під ознаки булінгу.

Відео в TikTok із нецензурною лексикою

В іншій справі учениця 9 класу академічного ліцею у Бориспільському районі Київської області поширила у соціальній мережі TikTok відео з фотографіями педагогічних працівників, на які було накладено образливий музичний супровід та нецензурну лексику. Суд дійшов висновку, що такі дії могли завдати шкоди психологічному здоров’ю потерпілих та є проявом булінгу із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Відповідальність понесли батьки

Оскільки правопорушення були вчинені неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, відповідальність відповідно до частини 3 статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення понесли їхні батьки.

За результатами розгляду справ суд визнав батьків винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 173-4 КУпАП, та наклав на кожного адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень. Крім того, з них стягнуто судовий збір.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області наголошує, що поширення образливого контенту, приниження честі та гідності учасників освітнього процесу, у тому числі через соціальні мережі та месенджери, є неприпустимим і тягне за собою передбачену законом відповідальність. Формування безпечного освітнього середовища потребує спільних зусиль учнів, батьків та педагогів.

З повним текстом постанов можна ознайомитися в ЄДРСР  № 359/5090/26, № 359/5319/26.

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