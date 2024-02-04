В Киеве в метро военному стало плохо из-за контузии, медики же стояли в стороне: видео

Как утверждает автор видео, медики боялись подойти к военному и оказать ему медицинскую помощь.

Вечером 3 февраля появилось видео в сети, где, по утверждениям, военному стало плохо из-за контузии, и медицинский персонал, по утверждению автора, воздерживался от оказания помощи. Зафиксированный эпизод, как утверждается, случился на станции "Политехнический институт".

На видео мужчина, который снимал ситуацию, сообщает, что медицинский персонал не знает, как помочь мужчине. Он отметил, что медики утверждают, что боятся оказывать военному помощь.

"Медики не понимают, что делать. Пытаемся разрешить ситуацию, но помощи, похоже, не дождемся (...) Просим помочь, а врачи ничего не делают. Просим помочь, а они говорят, что его боятся", - отметил мужчина, который снимал все.

Источник фото: Тwitter / Олег Володарский

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