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Совместный проект Укрзализныци и ЮНИСЕФ по ремонту туалета на вокзале Киев-Пассажирский успешно завершен, видео

18:06, 13 мая 2024
Для того чтобы отремонтировать туалет на вокзале в Киеве, пришлось искать финансирование у партнеров.
Совместный проект Укрзализныци и ЮНИСЕФ по ремонту туалета на вокзале Киев-Пассажирский успешно завершен, видео
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На главном вокзале столицы на станции Киев-Пассажирский открыли отремонтированный туалет. По словам заместителя председателя наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Сергея Лещенко, это совместный проект УЗ и ЮНИСЕФ.

«Туалет бесплатный, он расположен на втором этаже справа от эскалатора», – отметил Лещенко.

Также заместитель председателя наблюдательного совета АО «Укрзализныця» провел видео-экскурсию отремонтированной уборной. Видео можно просмотреть ниже:

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что «Укрзализныця» выбрала нового поставщика, который будет организовывать питание пассажиров в поездах Интерсити+.

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