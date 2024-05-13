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Спільний проект Укрзалізниці та ЮНІСЕФ з ремонту туалету на вокзалі Київ-Пасажирський успішно завершено, відео

18:06, 13 травня 2024
Для того, щоб відремонтувати туалет на вокзалі в Києві, довелося шукати фінансування у партнерів.
Спільний проект Укрзалізниці та ЮНІСЕФ з ремонту туалету на вокзалі Київ-Пасажирський успішно завершено, відео
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На головному вокзалі столиці на станції Київ-Пасажирський відкрили відремонтований туалет. За словами заступника голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергія Лещенко, це спільний проект УЗ та ЮНІСЕФ.

«Туалет безкоштовний, він розташований на другому поверсі праворуч від ескалатора», - зазначив Лещенко.

Також заступник голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» провів відео-екскурсію відремонтованою вбиральнею. Відео можна переглянути нижче:

Також «Судово-юридична газета» писала, що «Укрзалізниця» обрала нового постачальника, який організовуватиме харчування пасажирів у поїздах Інтерсіті+.

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