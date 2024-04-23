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«Укрзалізниця» обрала нового постачальника, який організовуватиме харчування пасажирів у поїздах Інтерсіті+

19:35, 23 квітня 2024
Угода з компанією діятиме наступні пʼять років.
«Укрзалізниця» обрала нового постачальника, який організовуватиме харчування пасажирів у поїздах Інтерсіті+
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«Укрзалізниця» провела тендер із відбору постачальника, який харчуватиме пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті+».  Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Переможцем торгів стала ТОВ «Понтем.Уа» з пропозицією 3 625 500 гривень (без ПДВ).

Намір про укладання угоди направили компанії-переможцю. Угода діятиме наступні пʼять років.

Зазначається, що до участі в тендері «Укрзалізниця» запросила понад 40 вітчизняних і міжнародних компаній. Попередньо з усіма потенційними учасниками торгів провели консультації та сформували консолідовані технічні вимоги. Врешті, в аукціоні взяли участь сім компаній, серед яких були найбільші автозаправки, ресторанний холдинг, мережі кавʼярень, кейтерингові компанії та інші.

Переможцем торгів у системі SmartTender стала міжнародна компанія ТОВ «Понтем.Уа», яка вже вісім років працює на українському ринку та спеціалізується на постачанні готових страв школам, дитячим садкам, лікарням, державним і приватним підприємствам, має досвід в організації авіакейтерингу тощо.

Початкова ціна була встановлена 1 898 379 грн (без ПДВ). Завдяки конкуренції під час торгів компанія-переможець запропонувала вдвічі більше від стартової ціни — 3 625 500 грн (без ПДВ). Ця сума є мінімальним гарантованим платежем, який переможець повинен щомісяця платити незалежно від обсягу проданої їжі.

«Укрзалізниця зберігатиме право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, щоб вони лишались доступними для пасажирів, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв’язок від пасажирів», — зазначили в «Укрзалізниці».

Також, за повідомленням УЗ, переможець торгів перед підписанням угоди додатково пройде всі безпекові перевірки.

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