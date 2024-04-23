В Антарктиді вулкан вивергає золото — щодня з нього «вилітає» 6 тисяч доларів

Вулкан Еребус щодня викидає в атмосферу газ, який містить близько 80 грамів кристалізованого золота.

Фото: NASA

У Антарктиці активний вулкан Еребус щодня викидає в атмосферу золото. Експерти оцінюють «золоті викиди» у 6 тисяч доларів. Про це повідомляє видання New York Post.

Зазначається, що Еребус є єдиним зі 138 діючих вулканів Антарктиди. Він відомий тим, що щодня викидає в атмосферу газ, який містить близько 80 грамів кристалізованого золота.

Присутність дорогого пилу було зафіксовано на відстані 621 милі від найпівденнішого лавового виверження планети, вершина якого знаходиться на висоті 12 448 футів.

Дорогоцінний метал - лише одна з багатьох речей, що вивергаються з Еребуса, згідно з даними Обсерваторії Землі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

«Він регулярно викидає шлейфи газу і пари, а іноді вивергає кам'яні породи», - йдеться в повідомленні NASA.

Газоподібний і твердий вміст вивергається внаслідок стромболіанських вивержень - вивержень помірної інтенсивності.

«Еребус... безперервно вивергається принаймні з 1972 року», - розповів Live Science Конор Бекон з Обсерваторії Землі Ламонт-Доерті при Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Він додав, що Еребус також відомий тим, що в одному з його вершинних кратерів є «лавове озеро», утворене розплавленим матеріалом на його поверхні.

«Насправді це досить рідкісне явище, оскільки для того, щоб поверхня ніколи не замерзала, необхідні дуже специфічні умови», - зазначив вчений.

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