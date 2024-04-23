Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

В Антарктиді вулкан вивергає золото — щодня з нього «вилітає» 6 тисяч доларів

23:15, 23 квітня 2024
Вулкан Еребус щодня викидає в атмосферу газ, який містить близько 80 грамів кристалізованого золота.
В Антарктиді вулкан вивергає золото — щодня з нього «вилітає» 6 тисяч доларів
Фото: NASA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Антарктиці активний вулкан Еребус щодня викидає в атмосферу золото. Експерти оцінюють «золоті викиди» у 6 тисяч доларів. Про це повідомляє видання New York Post.

Зазначається, що Еребус є єдиним зі 138 діючих вулканів Антарктиди. Він відомий тим, що щодня викидає в атмосферу газ, який містить близько 80 грамів кристалізованого золота.

Присутність дорогого пилу було зафіксовано на відстані 621 милі від найпівденнішого лавового виверження планети, вершина якого знаходиться на висоті 12 448 футів.

Дорогоцінний метал - лише одна з багатьох речей, що вивергаються з Еребуса, згідно з даними Обсерваторії Землі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

«Він регулярно викидає шлейфи газу і пари, а іноді вивергає кам'яні породи», - йдеться в повідомленні NASA.

Газоподібний і твердий вміст вивергається внаслідок стромболіанських вивержень - вивержень помірної інтенсивності.

«Еребус... безперервно вивергається принаймні з 1972 року», - розповів Live Science Конор Бекон з Обсерваторії Землі Ламонт-Доерті при Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Він додав, що Еребус також відомий тим, що в одному з його вершинних кратерів є «лавове озеро», утворене розплавленим матеріалом на його поверхні.

«Насправді це досить рідкісне явище, оскільки для того, щоб поверхня ніколи не замерзала, необхідні дуже специфічні умови», - зазначив вчений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У МЗС пояснили, скільки триватимуть тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном

МЗС заявило, що тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном введені, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття сили законом про мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з аграрної політики попросив не ліквідовувати Мінагрополітики

Члени Комітету вважають, що ліквідація Мінагрополітики не на часі.

В Україні за квітень різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі – дані ГСЦ МВС

Зокрема значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування.

Судді Апеляційної палати ВАКС розглянули справу за відсутності адвокатів: відкрито дисциплінарну справу

Адвокати зазначили, що під час повітряної тривоги вони були в укритті, а коли повернулися, то виявилося, що колегія суддів вже розглянула апеляційну скаргу САП.

Автодилерам дозволять скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе – Рада схвалила законопроект

Зараз суб’єкти господарювання, які скуповують вживані авто для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео