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Зухвале пограбування собору у Києві: чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності

22:54, 23 квітня 2024
В Солом’янському районі столиці пограбували собор.
Зухвале пограбування собору у Києві: чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував храм Георгія Побідоносця, що у Солом’янському районі. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Зловмисник зайшов у собор, розбив скло ікони та зірвав прикраси із дорогоцінного металу, які громадяни залишили у вигляді пожертв.

За словами начальника Солом’янського управління поліції Ігоря Леуса, зловмисником виявився неодноразово судимий за майнові злочини 27-річний уродженець Київщини.

«Порушник переховувався в одному з хостелів на території столиці. Ми затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили прикраси», - заявив він.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру та направили клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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