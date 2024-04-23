Дерзкое ограбление собора в Киеве: мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности

В Соломенском районе столицы ограбили собор.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил храм Георгия Победоносца в Соломенском районе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленник вошел в собор, разбил стекло иконы и сорвал украшения из драгоценного металла, оставленные гражданами в виде пожертвований.

По словам начальника Соломенского управления полиции Игоря Леуса, злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний уроженец Киевской области.

«Нарушитель скрывался в одном из хостелов на территории столицы. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли украшения», – заявил он.

Следователи сообщили мужчине о подозрении и направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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