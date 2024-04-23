Практика судов
  1. В Украине

Дерзкое ограбление собора в Киеве: мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности

22:54, 23 апреля 2024
В Соломенском районе столицы ограбили собор.
Дерзкое ограбление собора в Киеве: мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил храм Георгия Победоносца в Соломенском районе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленник вошел в собор, разбил стекло иконы и сорвал украшения из драгоценного металла, оставленные гражданами в виде пожертвований.

По словам начальника Соломенского управления полиции Игоря Леуса, злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний уроженец Киевской области.

«Нарушитель скрывался в одном из хостелов на территории столицы. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли украшения», – заявил он.

Следователи сообщили мужчине о подозрении и направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
В МИД пояснил, сколько продлятся временные ограничения на консульские услуги для мужчин за рубежом

МИД заявил, что временные ограничения на консульские услуги для мужчин за границей введены, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона о мобилизации.

Комитет Верховной Рады по аграрной политике попросил не ликвидировать Минагрополитики

Члены Комитета считают, что ликвидация Минагрополитики не ко времени.

В Украине за апрель резко возросло количество желающих перерегистрировать и подарить автомобили – данные ГСЦ МВД

В частности, значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения.

Судьи Апелляционной палаты ВАКС рассмотрели дело в отсутствие адвокатов: открыто дисциплинарное дело

Адвокаты отметили, что во время воздушной тревоги они были в укрытии, а когда вернулись, оказалось, что коллегия судей уже рассмотрела апелляционную жалобу САП.

Автодилерам разрешат скупать подержанные автомобили для последующей продажи без их государственной перерегистрации на себя – Рада одобрила законопроект

Сейчас предприятия, которые скупают подержанные авто для их дальнейшей продажи конечным потребителям, должны дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді