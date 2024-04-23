В Антарктиде вулкан извергает золото — ежедневно из него вылетает 6 тысяч долларов

Вулкан Эребус ежедневно выбрасывает в атмосферу газ, содержащий около 80 г кристаллизованного золота.

Фото: NASA

В Антарктике активный вулкан Эребус каждый день выбрасывает в атмосферу золото. Эксперты оценивают «золотые выбросы» в 6 тысяч долларов. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что Эребус является единственным из 138 действующих вулканов Антарктиды. Он известен тем, что каждый день выбрасывает в атмосферу газ, содержащий около 80 граммов кристаллизованного золота.

Присутствие дорогой пыли было зафиксировано в 621 мили от южного лавового извержения планеты, вершина которого находится на высоте 12 448 футов.

Драгметалл - лишь одна из многих извергаемых из Эребуса вещей, согласно данным Обсерватории Земли Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Он регулярно выбрасывает шлейфы газа и пара, а иногда извергает каменные породы», - говорится в сообщении NASA.

Газообразное и твердое содержание извергается вследствие стромболианских извержений – извержений умеренной интенсивности.

«Эребус... непрерывно извергается по крайней мере с 1972 года», - рассказал Live Science Конор Бэкон из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Он добавил, что Эребус также известен тем, что в одном из его вершинных кратеров есть лавовое озеро, образованное расплавленным материалом на его поверхности.

«На самом деле это достаточно редкое явление, поскольку для того, чтобы поверхность никогда не замерзала, необходимы очень специфические условия», - отметил ученый.

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