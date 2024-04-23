«Укрзализныця» выбрала нового поставщика, который будет организовывать питание пассажиров в поездах Интерсити+

Соглашение с компанией будет действовать следующие пять лет.

«Укрзализныця» провела тендер по отбору поставщика, который будет питать пассажиров скоростных поездов «Интерсити+». Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Победителем торгов стало ООО «Понтем.Уа» с предложением 3625500 гривен (без НДС).

Намерение о заключении соглашения направили компании-победителю. Соглашение будет действовать в следующие пять лет.

Отмечается, что к участию в тендере «Укрзализныця» пригласила более 40 отечественных и международных компаний. Предварительно все потенциальные участники торгов провели консультации и сформировали консолидированные технические требования. В конце концов, в аукционе приняли участие семь компаний, среди которых были крупнейшие автозаправки, ресторанный холдинг, сети кофеен, кейтеринговые компании и другие.

Победителем торгов в системе SmartTender стала международная компания ООО «Понтем.Уа», которая уже восемь лет работает на украинском рынке и специализируется на поставках готовых блюд школам, детским садам, больницам, государственным и частным предприятиям, имеет опыт организации авиакейтеринга и т.д.

Начальная цена была установлена 1898379 грн (без НДС). Благодаря конкуренции в ходе торгов компания-победитель предложила вдвое больше стартовой цены — 3 625 500 грн (без НДС). Эта сумма представляет собой минимальный гарантированный платеж, который победитель должен ежемесячно платить независимо от объема проданной пищи.

«Укрзализныця будет сохранять право согласовывать ассортимент и цены на продукцию, чтобы они оставались доступными для пассажиров, а также будет контролировать качество предоставления услуг через обратную связь от пассажиров», - отметили в «Укрзализныце».

Также, по сообщению УЗ, победитель торгов перед подписанием соглашения дополнительно пройдет все проверки безопасности.

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