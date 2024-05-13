Управління держохорони повідомило про обмеження руху в центрі Києва 14-15 травня

Може бути заборонено рух пішоходів та авто в центрі Києва 14-15 травня, – УДО.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

Управління державної охорони України повідомило про обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва 14-15 травня через проведення охоронних заходів.

В УДО зазначили, що відповідно до законодавства військовослужбовці разом з Національною поліцією мають право вводити такі обмеження в разі проїзду автомобільного транспорту глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

Під час проведення охоронних заходів обмеження доступу на окремі ділянки місцевості та об’єкти стосуватимуться і громадян.

Військовослужбовці разом з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або перекривати рух транспортних засобів та пішоходів під час здійснення охоронних заходів.

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