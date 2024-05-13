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У Києві покарали водія Audi, який на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора: відео

23:50, 13 травня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушників ПДР.
У Києві покарали водія Audi, який на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора: відео
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У Шевченківському районі Києва покарали водія автомобіля Audi, який порушив правила дорожнього руху - проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція столиці, правоохоронці провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадуємо, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги або з крайньої лівої смуги на дорогах з одностороннім рухом, за умови надання переваги в русі іншим учасникам руху, які прямують з інших напрямків на зелений сигнал світлофора.

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