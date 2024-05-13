Польща не припиняла переговорів з Україною з аграрних питань, – посол України

За словами посла України в Польщі, інтерес до діалогу обох країн залишається високим.

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Посол України в Польщі Василь Зварич уточнив, що переговори між Варшавою та Києвом з аграрних питань не зупинялися через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського. Він підкреслив, що розмови тривають на всіх рівнях, включаючи посольський, пише Укрінформ.

Зварич пояснив, що перенесення терміну зустрічі міністрів сільського господарства обумовлене потребою визначення офіційної особи з українського Міністерства аграрної політики для участі у зустрічі.

«Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі. Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним», - зазначив Зварич.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак у своєму інтерв'ю польському виданню повідомив про перерву у переговорах з Києвом через справу ексміністра Сольського і його кримінальну справу

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