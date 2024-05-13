Польша не прекращала переговоров с Украиной по аграрным вопросам, – посол Украины

По словам посла Украины в Польше, интерес к диалогу обеих стран остается высоким.

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Посол Украины в Польше Василий Зварич уточнил, что переговоры между Варшавой и Киевом по аграрным вопросам не останавливались из-за дела экс-министра сельского хозяйства Николая Сольского. Он подчеркнул, что разговоры продолжаются на всех уровнях, включая посольский, пишет Укринформ.

Зварич пояснил, что перенос срока встречи министров сельского хозяйства обусловлен необходимостью определения официального лица из украинского Министерства аграрной политики для участия во встрече.

«Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече. Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог является эффективным", - отметил Зварич.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в своем интервью польскому изданию сообщил о перерыве в переговорах с Киевом из-за дела экс-министра Сольского и его уголовного дела

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