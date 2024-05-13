Управление госохраны сообщило об ограничении движения в центре Киева 14-15 мая

Может быть запрещено движение пешеходов и авто в центре Киева 14-15 мая, – УГО.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

Управление государственной охраны Украины сообщило об ограничении дорожного движения в центральной части Киева 14-15 мая из-за проведения охранных мероприятий.

В УГО отметили, что в соответствии с законодательством военнослужащие вместе с Национальной полицией имеют право вводить такие ограничения в случае проезда автомобильного транспорта глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом.

Во время проведения охранных мероприятий ограничения доступа на отдельные участки местности и объекты будут касаться и граждан.

Военнослужащие вместе с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или перекрывать движение транспортных средств и пешеходов при осуществлении охранных мероприятий.

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