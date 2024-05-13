Практика судов
  1. В Украине

Управление госохраны сообщило об ограничении движения в центре Киева 14-15 мая

17:56, 13 мая 2024
Может быть запрещено движение пешеходов и авто в центре Киева 14-15 мая, – УГО.
Управление госохраны сообщило об ограничении движения в центре Киева 14-15 мая
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление государственной охраны Украины сообщило об ограничении дорожного движения в центральной части Киева 14-15 мая из-за проведения охранных мероприятий.

В УГО отметили, что в соответствии с законодательством военнослужащие вместе с Национальной полицией имеют право вводить такие ограничения в случае проезда автомобильного транспорта глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом.

Во время проведения охранных мероприятий ограничения доступа на отдельные участки местности и объекты будут касаться и граждан.

Военнослужащие вместе с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или перекрывать движение транспортных средств и пешеходов при осуществлении охранных мероприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина должна усилить контроль за проверками добропорядочности судей, включая Верховный Суд, и контролировать расход средств на восстановление поврежденных судов – о чем заявили министры юстиции G7

Министры юстиции стран «Большой семерки» опубликовали декларацию, в которой говорится об усилении проверок добропорядочности во всех украинских судах, включая Верховный Суд, и об усилении контроля за расходованием денег на восстановление судов.

Водитель разбил пять автомобилей, когда попытался выехать из ворот СТО, а затем обвинил автосервис в некачественном ремонте тормозной системы: что решил суд

Суд указал, что водитель действовал нелогично, когда на якобы неисправном автомобиле пытался доехать до больницы.

КСУ признал неконституционными предписания закона о судебном сборе по уплате судебного сбора в исполнительном производстве при подаче апелляционной и кассационной жалобы

Указанными предписаниями Закона установлена обязанность взыскателя в исполнительном производстве уплачивать судебный сбор за подачу жалобы на решение, действия или бездействие исполнителя за обращение с апелляционной или кассационной жалобой на определение судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия или бездействие исполнителя

В Украине забронировано более 4000 IT-специалистов

Около 4050 ИТ-специалистов имеют актуальную бронь, по состоянию на 10 мая.

Уклонение от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс, поэтому применение освобождения от отбывания наказания не будет способствовать его цели – ВС согласился с мнением апелляционного суда

При определении наказания судам необходимо учитывать, что преступление по уклонению от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду