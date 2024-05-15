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Комитет испанского парламента признал Голодомор геноцидом украинского народа

10:36, 15 мая 2024
Комитет парламента Испании принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом.
Комитет испанского парламента признал Голодомор геноцидом украинского народа
Источник фото: Alexander Awerin / Unsplash
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Комитет по иностранным делам Конгресса депутатов (нижней палаты парламента Испании) на заседании 14 мая поддержал резолюцию об официальном признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Резолюцию поддержали 29 членов комитета.

Кроме призыва к признанию Голодомора и публичному чествованию его жертв, документ предлагает правительству продолжать всестороннюю поддержку Украины «продолжать решительно поддерживать в рамках ЕС экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от авторитарного российского режима».

Напомним, что в Онтарио в Канаде изучение Голодомора в Украине добавили в обязательную школьную программу. Дополнение к учебной программе вступит в силу в сентябре 2025 года, и правительство говорит, что в нем будет описано, как Голодомор «был следствием тоталитарной политики коммунистического советского союза, что привело к искусственному голоду в Украине, убившему миллионы украинцев в период с 1932 по 1933 годы».

В 2008 году правительство Канады признало Голодомор актом геноцида украинского народа.

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