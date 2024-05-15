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Комітет іспанського парламенту визнав Голодомор геноцидом українського народу

10:36, 15 травня 2024
Комітет парламенту Іспанії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом.
Комітет іспанського парламенту визнав Голодомор геноцидом українського народу
Джерело фото: Alexander Awerin / Unsplash
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Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту Іспанії) на засіданні 14 травня підтримав резолюцію про офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Резолюцію підтримали 29 членів комітету.

Окрім заклику щодо визнання Голодомору та публічного вшанування його жертв, документ пропонує уряду продовжувати всебічну підтримку України «продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму».

Нагадаємо, що в Онтаріо в Канаді вивчення Голодомору в Україні додали до обов'язкової шкільної програми. Доповнення до навчальної програми набуде чинності у вересні 2025 року, і уряд каже, що в ньому буде описано, як Голодомор «був наслідком тоталітарної політики комуністичного радянського союзу, що призвело до штучного голоду в Україні, який убив мільйони українців у період з 1932 по 1933 роки».

У 2008 році уряд Канади визнав Голодомор актом геноциду українського народу.

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