Комитет парламента Грузии поддержал закон об «иноагентах»: силовики разгоняют протестующих, видео

Силовики в масках вытеснили часть протестующих возле здания парламента в Тбилиси, нескольких человек задержали.

В понедельник, 13 мая, Комитет парламента Грузии согласовал закон об «иноагентах» перед финальным рассмотрением. 14 мая проект должен быть вынесен на голосование в зале. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Так, Комитет по юридическим вопросам поддержал проект «О прозрачности иностранного влияния» для вынесения на голосование в зале в финальном третьем чтении. Процедура заняла около минуты, в ней участвовало несколько членов парламентского большинства.

Одновременно с заседанием под парламентом проходила акция протеста против принятия закона. Акция проходила мирно, однако силовики по указанию властей принялись ее разгонять.

Силовики в масках вытеснили часть протестующих возле здания парламента в Тбилиси, нескольких человек задержали. Видео распространяются в сети.

МВД Грузии опубликовало заявление о «нарушении общественного порядка» и требует освободить прилегающую к парламенту территорию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «молодежные насильственные группировки, организованные радикальной оппозицией, финансируемые из-за границы, планируют в ближайшие дни насильственные действия против парламента Грузии и полиции».

Похожее заявление сделал и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Он предупредил участников акции об ответственности при попытках блокирования здания парламента.

В то же время, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала митингующих быть предельно осторожными и не поддаваться на провокации, а также обратилась к сотрудникам полиции.

«Не смейте делать то, что следует из угрожающих слов премьера. Не смейте применять репрессии, насилие, придумывать конспирации для того, чтобы запугать общество, которое уже в течение стольких дней и недель показало всем, показало миру, насколько оно мирное, сознательное, не поддающееся провокациям», — заявила Зурабишвили.

Напомним, что парламент Грузии 1 мая поддержал во втором чтении законопроект об "иноагентах", вызвавший многочисленные протесты в стране.

Следует отметить, что в Тбилиси люди протестуют против этого законопроекта.

Добавим, что в США раскритиковали законопроект об «иноагентах», прошедшем второе чтение в Грузии.

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