Министр обороны Рустем Умеров рассказал, за что будут выплачивать дополнительное вознаграждение военным

Теперь общая сумма выплат будет состоять из базовой суммы в 100 000 гривен и дополнительного вознаграждения в 70 000 гривен.

Кабинет министров обновил размер денежных выплат военнослужащим и полицейским. Теперь общая сумма выплат будет состоять из базовой суммы в 100 000 гривен и дополнительного вознаграждения в 70 000 гривен.

Как уточнил министр обороны Рустем Умеров, дополнительные выплаты будут начисляться несколько по-другому.

«Если «боевые» выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате вознаграждения формулировки в постановлении Кабмина другое: «за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач», – пояснил министр.

По его словам, новое постановление Кабмина предусматривает дополнительное вознаграждение за уничтоженную российскую технику - в частности, танки, РСЗО, артиллерию и т.д.

«Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и так далее, то у него есть поощрение, то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И таким образом поддерживает свою семью финансово», – отметил Умеров.

Ранее сообщалось, что выплаты 70 тысяч грн для военных начнутся после поступления документов в Минобороны.

Также стало известно, что Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

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