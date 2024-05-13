Міністр оборони Рустем Умєров розповів, за що виплачуватимуть додаткову винагороду військовим

Відтепер загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень.

Кабінет міністрів оновив розмір грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Відтепер загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень.

Як уточнив міністр оборони Рустем Умєров, додаткові виплати нараховуватимуться дещо по-іншому.

«Якщо «бойові» виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати винагороди формулювання в постанові Кабміну інше: «за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань», - пояснив міністр.

За його словами, нова постанова Кабміну передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку - зокрема, танки, РСЗВ, артилерію тощо.

«Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, РСЗВ, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово», - зазначив Умєров.

Раніше повідомлялося, що виплати 70 тисяч грн для військових розпочнуть після надходження документів до Міноборони.

Також стало відомо, що Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

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