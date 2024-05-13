Польща планує витратити майже 400 мільйонів доларів, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю «непрохідним»

На всій протяжності бар'єру буде реалізовано укріплення.

Польща планує витратити майже 400 мільйонів доларів, щоб зробити «непрохідним» бар'єр на кордоні з Білоруссю. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає TVN24.

«На всій протяжності бар'єру буде реалізовано укріплення, розроблене Сілезьким технологічним інститутом і нашими інженерами, щоб зробити бар'єр непрохідним», - зазначив він.

Заступник очільника Міноборони вказав, що конструкція, зведена попереднім урядом, «багато в чому тимчасове рішення», яке можуть долати нелегальні мігранти з території Білорусі.

«Цей бар'єр має бути ефективним, і це те, що сьогодні робить польська держава, і ми виділимо для цього величезні кошти», - сказав Томчик.

Він уточнив, що модернізація «обійдеться приблизно в 1,5 млрд злотих (приблизно $374 млн), і саме стільки має бути спрямовано, щоб цей бар'єр дійсно працював».

Як повідомлялося, Польща почала зводити фортифікаційні споруди біля свого східного кордону, зокрема, з Білоруссю.

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