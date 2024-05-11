Польща почала будувати фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю

Влада Польщі почала зводити фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

Фото: уряд Польщі

Польща почала зводити фортифікаційні споруди біля свого східного кордону, зокрема, з Білоруссю. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує видання TVP.Info.

За його словами, польський кордон є «абсолютно унікальним місцем через тиск», зокрема, з боку Білорусі, яка є державою «з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі». На думку Туска, це вимагає співпраці всіх польських служб, відповідальних за безпеку не тільки кордону, а й усієї держави.

Він також зазначив, що зміцнення кордону викликане «зростанням загрози внаслідок агресії росії проти України та невизначеної геополітичної ситуації». Фортифікаційні укріплення побудують уздовж усього східного кордону Польщі, зазначив прем’єр країни.

Туск наголосив, що йдеться не лише про технічну інфраструктуру, а й про покращення екіпірування військових на кордоні.

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