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Продюсер та режисер Андрій Дончик став новим директором кіностудії імені Довженка

22:29, 11 травня 2024
Андрій Дончик розпочинав свою професійну діяльність як асистент режисера кіностудії імені Олександра Довженка.
Продюсер та режисер Андрій Дончик став новим директором кіностудії імені Довженка
Джерело фото: usfa.gov.ua
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Державне агентство з питань кіно призначило кінорежисера, продюсера Андрія Дончика директором державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка».

У Держкіно зазначили, що через воєнний стан нового керівника кіностудії призначили без конкурсного відбору.

Андрій Віталійович Дончик — український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, Голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.

Розпочав свою професійну діяльність асистентом режисера Київської кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Має багаторічний режисерський та продюсерський досвід у створенні  художніх, документальних фільмів, телевізійних програм,  був головним режисером телеканалу, а також є художнім керівником курсу, професором кафедри режисури кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.

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