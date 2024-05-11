Продюсер та режисер Андрій Дончик став новим директором кіностудії імені Довженка

Андрій Дончик розпочинав свою професійну діяльність як асистент режисера кіностудії імені Олександра Довженка.

Джерело фото: usfa.gov.ua

Державне агентство з питань кіно призначило кінорежисера, продюсера Андрія Дончика директором державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка».

У Держкіно зазначили, що через воєнний стан нового керівника кіностудії призначили без конкурсного відбору.

Андрій Віталійович Дончик — український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, Голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.

Розпочав свою професійну діяльність асистентом режисера Київської кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Має багаторічний режисерський та продюсерський досвід у створенні художніх, документальних фільмів, телевізійних програм, був головним режисером телеканалу, а також є художнім керівником курсу, професором кафедри режисури кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.

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