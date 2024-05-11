Продюсер и режиссер Андрей Дончик стал новым директором киностудии имени Довженко

Андрей Дончик начинал свою профессиональную деятельность как ассистент режиссера киностудии имени Александра Довженко.

Источник фото: usfa.gov.ua

Государственное агентство по вопросам кино назначило кинорежиссера, продюсера Андрея Дончика, директором государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов им. Александра Довженко».

В Госкино отметили, что из-за военного положения нового руководителя киностудии назначили без конкурсного отбора.

Андрей Витальевич Дончик – украинский кино- и телережиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств Украины, обладатель приза кинокритиков Венецианского кинофестиваля, член Национального союза кинематографистов, Председатель Совета по государственной поддержке кинематографии с 2019 по 2021 год.

Начал свою профессиональную деятельность ассистентом режиссера Киевской киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. Обладает многолетним режиссерским и продюсерским опытом в создании художественных, документальных фильмов, телевизионных программ, был главным режиссером телеканала, а также является художественным руководителем курса, профессором кафедры режиссуры кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств.

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