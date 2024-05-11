В Южной Корее работают над повышением рождаемости – для этого создадут министерство

Из-за низкого уровня рождаемости в Южной Корее президент хочет создать министерство для решения этой проблемы.

Источник фото: Markus Winkler / Unsplash

Ввиду критически низкой рождаемости в Южной Корее планируют создать специальное министерство, которое будет бороться с этой проблемой.

Власти готовы «мобилизовать все возможности государства в этом направлении», заявил президент республики Юн Сок Йоль, пишет «CNN».

Новый правительственный орган будет заниматься социальными вопросами и будет разрабатывать политику в области образования, труда и социального обеспечения.

Южная Корея имеет низкий уровень рождаемости – этот показатель указывает на среднее количество детей, которые за свою жизнь рожает женщина. В 2023 году он составил всего 0,72. В то время как для поддержки стабильного населения при отсутствии иммиграции странам нужен коэффициент рождаемости 2,1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.