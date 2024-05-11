У Південній Кореї працюють над підвищенням народжуваності – для цього створять міністерство

Через низький рівень народжуваності в Південній Кореї президент хоче створити міністерство для вирішення цієї проблеми.

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Через критично низьку народжуваність у Південній Кореї планують створити спеціальне міністерство, яке боротиметься з цією проблемою.

Влада готова «мобілізувати всі можливості держави в цьому напрямі», заявив президент республіки Юн Сок Йоль, пише «CNN».

Новий урядовий орган буде опікуватися соціальними питаннями та розроблятиме політику в галузі освіти, праці та соціального забезпечення.

Південна Корея має низький рівень народжуваності – цей показник вказує на середню кількість дітей, які за своє життя народжує жінка. У 2023 році він склав лише 0,72. Тоді як для підтримки стабільного населення за відсутності імміграції країнам потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1.

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