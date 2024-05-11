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У працівниці маленька дитина, але роботодавець планує звільнення: чи буде це законно

21:02, 11 травня 2024
У Держпраці нагадали трудові права працівниць, які мають маленьку дитину.
У працівниці маленька дитина, але роботодавець планує звільнення: чи буде це законно
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує трудові права жінок, які мають маленьку дитину.

Зазначається, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (частина друга статті 184 Кодексу законів про працю України).

Незаконне звільнення вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, з роботи з особистих мотивів є кримінальним правопорушенням, за вчинення якого передбачена відповідальність за статтею 172 Кримінального кодексу України.

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