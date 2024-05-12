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Податківці відповіли, чи нараховується ЄСВ на суму доходу, отриманого фізособою за кордоном

12:27, 12 травня 2024
Дохід, отриманий фізособою за межами України, не є базою нарахування ЄСВ.
Податківці відповіли, чи нараховується ЄСВ на суму доходу, отриманого фізособою за кордоном
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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи є базою нарахування єдиного внеску дохід, який отриманий фізичною особою за межами території України.

Так, відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці – ЮО та ФОП, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

Враховуючи положення частини першої ст. 7 Закону № 2464 роботодавці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем) сплачують єдиний внесок за найманих працівників із сум нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Частиною першою ст. 10 Закону № 2464 визначено, що громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Отже, дохід, отриманий ФО за межами України, не є базою нарахування єдиного внеску. При цьому, громадяни України, які працюють за її межами мають право на добровільну сплату єдиного внеску, у разі заключення договору про добровільну участь на  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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