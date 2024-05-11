Як пацієнт може подати скаргу на медзаклад, якщо його права порушують: алгоритм дій

18:11, 11 травня 2024
У випадку відмови в наданні послуг чи вимаганні коштів за них пацієнти можуть звернутися до НСЗУ зі скаргою.
Українцям розповіли, як подати скаргу до Національної служби здоров’я України щодо надання медичної допомоги.
Як відзначають у НСЗУ, лише залишаючи скаргу, можна разом покращити медичну систему. Завдяки зверненням щодо порушень у лікарнях, з початку року НСЗУ вдалося поновити право 61 пацієнта на допомогу за Програмою медичних гарантій.
Як діяти пацієнтам у разі порушення прав?
- Звернутися зі скаргою до головного лікаря.
- Якщо головний лікар не вирішує проблему – звернутися зі скаргою до місцевого департаменту охорони здоровʼя.
- Залишити скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам».
Також залишити скаргу можна у декілька способів:
- За безкоштовним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення.
- Надіслати офіційний лист на електронну пошту: [email protected].
- Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.
- Написати звернення на особистому прийомі громадян.
Що слід вказати у скарзі?
- Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження.
- Зазначте дату події, викладеної у скарзі.
- Правильно вкажіть назву лікарні.
- Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали чи відмовлялася надати послугу.
- Детально опишіть ситуацію, яка з Вами сталася.
- За можливості зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги.
- Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер мобільного чи стаціонарного телефону, електронну адресу, поштову адресу.
«Аби скарга мала позитивний результат – важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт вимагання та повернути пацієнту кошти», – додали в НСЗУ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.