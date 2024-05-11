Як пацієнт може подати скаргу на медзаклад, якщо його права порушують: алгоритм дій

У випадку відмови в наданні послуг чи вимаганні коштів за них пацієнти можуть звернутися до НСЗУ зі скаргою.

Українцям розповіли, як подати скаргу до Національної служби здоров’я України щодо надання медичної допомоги.

Як відзначають у НСЗУ, лише залишаючи скаргу, можна разом покращити медичну систему. Завдяки зверненням щодо порушень у лікарнях, з початку року НСЗУ вдалося поновити право 61 пацієнта на допомогу за Програмою медичних гарантій.

Як діяти пацієнтам у разі порушення прав?

Звернутися зі скаргою до головного лікаря.

Якщо головний лікар не вирішує проблему – звернутися зі скаргою до місцевого департаменту охорони здоровʼя.

Залишити скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам».

Також залишити скаргу можна у декілька способів:

За безкоштовним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення.

Надіслати офіційний лист на електронну пошту: [email protected].

Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

Написати звернення на особистому прийомі громадян.

Що слід вказати у скарзі?

Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження.

Зазначте дату події, викладеної у скарзі.

Правильно вкажіть назву лікарні.

Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали чи відмовлялася надати послугу.

Детально опишіть ситуацію, яка з Вами сталася.

За можливості зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги.

Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер мобільного чи стаціонарного телефону, електронну адресу, поштову адресу.

«Аби скарга мала позитивний результат – важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт вимагання та повернути пацієнту кошти», – додали в НСЗУ.

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