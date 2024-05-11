Как пациент может подать жалобу на медучреждение, если его права нарушают: алгоритм действий

18:11, 11 мая 2024
В случае отказа в предоставлении услуг или вымогании средств за них пациенты могут обратиться в НСЗУ с жалобой.
Украинцам рассказали, как подать жалобу в Национальную службу здоровья Украины о предоставлении медицинской помощи.
Как отмечают в НСЗУ, только оставляя жалобу, можно вместе улучшить медицинскую систему. Благодаря обращениям о нарушениях в больницах, с начала года НСЗУ удалось восстановить право 61 пациента на помощь по Программе медицинских гарантий.
Как действовать пациентам при нарушении прав?
- Обратиться с жалобой к главному врачу.
- Если главный врач не решает проблему – обратиться с жалобой в местный департамент здравоохранения.
- Оставить жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам».
Также оставить жалобу можно в несколько способов:
- По бесплатному номеру контакт-центр 16-77. Оператор горячей линии зафиксирует жалобу и поможет оформить обращение.
- Отправить официальное письмо на электронную почту: [email protected].
- Отправить письмо по почтовому адресу НСЗУ: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.
- Написать обращение на личном приеме граждан.
Что следует указать в жалобе?
- Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения.
- Укажите дату события, изложенного в жалобе.
- Правильно укажите название больницы.
- Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, которое требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалось предоставить услугу.
- Подробно опишите ситуацию, которая с Вами произошла.
- По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги.
- Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер мобильного или стационарного телефона, электронный адрес, почтовый адрес.
«Чтобы жалоба имела положительный результат – важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт вымогательства и вернуть пациенту средства», – добавили в НСЗУ.
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