Как пациент может подать жалобу на медучреждение, если его права нарушают: алгоритм действий

В случае отказа в предоставлении услуг или вымогании средств за них пациенты могут обратиться в НСЗУ с жалобой.

Украинцам рассказали, как подать жалобу в Национальную службу здоровья Украины о предоставлении медицинской помощи.

Как отмечают в НСЗУ, только оставляя жалобу, можно вместе улучшить медицинскую систему. Благодаря обращениям о нарушениях в больницах, с начала года НСЗУ удалось восстановить право 61 пациента на помощь по Программе медицинских гарантий.

Как действовать пациентам при нарушении прав?

Обратиться с жалобой к главному врачу.

Если главный врач не решает проблему – обратиться с жалобой в местный департамент здравоохранения.

Оставить жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам».

Также оставить жалобу можно в несколько способов:

По бесплатному номеру контакт-центр 16-77. Оператор горячей линии зафиксирует жалобу и поможет оформить обращение.

Отправить официальное письмо на электронную почту: [email protected].

Отправить письмо по почтовому адресу НСЗУ: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

Написать обращение на личном приеме граждан.

Что следует указать в жалобе?

Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения.

Укажите дату события, изложенного в жалобе.

Правильно укажите название больницы.

Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, которое требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалось предоставить услугу.

Подробно опишите ситуацию, которая с Вами произошла.

По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги.

Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер мобильного или стационарного телефона, электронный адрес, почтовый адрес.

«Чтобы жалоба имела положительный результат – важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт вымогательства и вернуть пациенту средства», – добавили в НСЗУ.

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