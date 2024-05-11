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Как пациент может подать жалобу на медучреждение, если его права нарушают: алгоритм действий

18:11, 11 мая 2024
В случае отказа в предоставлении услуг или вымогании средств за них пациенты могут обратиться в НСЗУ с жалобой.
Как пациент может подать жалобу на медучреждение, если его права нарушают: алгоритм действий
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Украинцам рассказали, как подать жалобу в Национальную службу здоровья Украины о предоставлении медицинской помощи.

Как отмечают в НСЗУ, только оставляя жалобу, можно вместе улучшить медицинскую систему. Благодаря обращениям о нарушениях в больницах, с начала года НСЗУ удалось восстановить право 61 пациента на помощь по Программе медицинских гарантий.

Как действовать пациентам при нарушении прав?

  • Обратиться с жалобой к главному врачу.
  • Если главный врач не решает проблему – обратиться с жалобой в местный департамент здравоохранения.
  • Оставить жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам».

Также оставить жалобу можно в несколько способов:

  • По бесплатному номеру контакт-центр 16-77. Оператор горячей линии зафиксирует жалобу и поможет оформить обращение.
  • Отправить официальное письмо на электронную почту: [email protected].
  • Отправить письмо по почтовому адресу НСЗУ: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.
  • Написать обращение на личном приеме граждан.

Что следует указать в жалобе?

  • Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения.
  • Укажите дату события, изложенного в жалобе.
  • Правильно укажите название больницы.
  • Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, которое требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалось предоставить услугу.
  • Подробно опишите ситуацию, которая с Вами произошла.
  • По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги.
  • Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер мобильного или стационарного телефона, электронный адрес, почтовый адрес.

«Чтобы жалоба имела положительный результат – важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт вымогательства и вернуть пациенту средства», – добавили в НСЗУ.

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