Какое количество украинцев за год отстроило или купило новое жилье с єВідновленням — результаты

В Украине уже год работает государственная программа для восстановления поврежденного и уничтоженного россией имущества — єВідновлення. О результатах ее работы рассказали в Дії.
«Год назад запустили єВідновлення — услугу, которая облегчает получение компенсации от государства за поврежденное россиянами имущество. От выбитых окон до уничтоженного жилища.
Не нужно ходить по госучреждениям или собирать справки. Несколько кликов в Дії., фото разрушений — и вы зафиксировали последствия и подали заявление о денежной помощи», – пишут там.
Так, за год государство поддержало:
Помимо восстановления жилья программа поддерживает также локальные бизнесы.
Более подробно изображено на графике ниже:
Как писала «Судебно-юридическая газета», части заявителей на компенсацию єВідновлення отказывают: Елена Шуляк объяснила, как этого избежать.
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