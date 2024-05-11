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Какое количество украинцев за год отстроило или купило новое жилье с єВідновленням — результаты

21:41, 11 мая 2024
За год 57 тысяч украинцев отстроились или купили новое жилье с єВідновленням.
Какое количество украинцев за год отстроило или купило новое жилье с єВідновленням — результаты
Источник фото: Ries Bosch / Unsplash
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В Украине уже год работает государственная программа для восстановления поврежденного и уничтоженного россией имущества — єВідновлення. О результатах ее работы рассказали в Дії.

«Год назад запустили єВідновлення — услугу, которая облегчает получение компенсации от государства за поврежденное россиянами имущество. От выбитых окон до уничтоженного жилища.

Не нужно ходить по госучреждениям или собирать справки. Несколько кликов в Дії., фото разрушений — и вы зафиксировали последствия и подали заявление о денежной помощи», – пишут там.

Так, за год государство поддержало:

  • 54,5 тысяч украинцев выплатами для восстановления поврежденного жилья на общую сумму более 5,8 млрд грн.
  • 2,8 тысяч украинцев жилищными сертификатами, на которые были приобретены новые дома.

Помимо восстановления жилья программа поддерживает также локальные бизнесы.

Более подробно изображено на графике ниже:

Как писала «Судебно-юридическая газета», части заявителей на компенсацию єВідновлення отказывают: Елена Шуляк объяснила, как этого избежать.

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