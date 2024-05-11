Какое количество украинцев за год отстроило или купило новое жилье с єВідновленням — результаты

За год 57 тысяч украинцев отстроились или купили новое жилье с єВідновленням.

Источник фото: Ries Bosch / Unsplash

В Украине уже год работает государственная программа для восстановления поврежденного и уничтоженного россией имущества — єВідновлення. О результатах ее работы рассказали в Дії.

«Год назад запустили єВідновлення — услугу, которая облегчает получение компенсации от государства за поврежденное россиянами имущество. От выбитых окон до уничтоженного жилища.

Не нужно ходить по госучреждениям или собирать справки. Несколько кликов в Дії., фото разрушений — и вы зафиксировали последствия и подали заявление о денежной помощи», – пишут там.

Так, за год государство поддержало:

54,5 тысяч украинцев выплатами для восстановления поврежденного жилья на общую сумму более 5,8 млрд грн.

2,8 тысяч украинцев жилищными сертификатами, на которые были приобретены новые дома.

Помимо восстановления жилья программа поддерживает также локальные бизнесы.

Более подробно изображено на графике ниже:

Как писала «Судебно-юридическая газета», части заявителей на компенсацию єВідновлення отказывают: Елена Шуляк объяснила, как этого избежать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.