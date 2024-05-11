Яка кількість українців за рік відбудувала чи купила нове житло з єВідновленням – результати

В Україні уже рік працює державна програма для відбудови пошкодженого та знищеного росією майна єВідновлення. Про результати її роботи розповіли у Дії.
«Рік тому запустили єВідновлення — послугу, яка полегшує отримання компенсації від держави за пошкоджене росіянами майно. Від вибитих вікон до знищеного житла.
Не потрібно ходити по держустановах чи збирати довідки. Кілька кліків у Дії, фото руйнувань — і ви зафіксували наслідки та подали заяву про грошову допомогу», — пишуть там.
Так, за рік держава підтримала:
Крім відновлення житла, програма підтримує також локальні бізнеси.
Більш детально зображено на графіці нижче:
Як писала «Судово-юридична газета», частині заявників на компенсацію єВідновлення відмовляють: Олена Шуляк пояснила, як цього уникнути.
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