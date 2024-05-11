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Яка кількість українців за рік відбудувала чи купила нове житло з єВідновленням – результати

21:41, 11 травня 2024
За рік 57 тисяч українців відбудувалися чи купили нове житло з єВідновленням.
Яка кількість українців за рік відбудувала чи купила нове житло з єВідновленням – результати
Джерело фото: Ries Bosch / Unsplash
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В Україні уже рік працює державна програма для відбудови пошкодженого та знищеного росією майна єВідновлення. Про результати її роботи розповіли у Дії.

«Рік тому запустили єВідновлення — послугу, яка полегшує отримання компенсації від держави за пошкоджене росіянами майно. Від вибитих вікон до знищеного житла.

Не потрібно ходити по держустановах чи збирати довідки. Кілька кліків у Дії, фото руйнувань — і ви зафіксували наслідки та подали заяву про грошову допомогу», — пишуть там.

Так, за рік держава підтримала:

  • 54,5 тисяч українців виплатами для відбудови пошкодженого житла на загальну суму в понад 5,8 млрд грн.
  • 2,8 тисяч українців житловими сертифікатами, на які були придбані нові домівки.

Крім відновлення житла, програма підтримує також локальні бізнеси.

Більш детально зображено на графіці нижче:

Як писала «Судово-юридична газета», частині заявників на компенсацію єВідновлення відмовляють: Олена Шуляк пояснила, як цього уникнути.

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