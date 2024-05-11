Зловмисники отримали доступ до інформаційної бази, де отримали доступ до мобільного застосунку одного з клієнтів.

У Чернігові судитимуть двох шахраїв, які викрали з банківської картки чоловіка понад 900 тисяч гривень. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох мешканців міста Києва за фактами крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, чоловіки, використовуючи інформаційну базу з персональними даними щодо ідентифікаційних кодів громадян, здійснили несанкціоноване втручання в систему керування банківськими картками, внаслідок чого отримали доступ до мобільного застосунку одного з клієнтів. Змінивши пароль для входу в систему, вони викрали з картки потерпілого понад 900 тис. грн.

Прагнучи приховати отримані злочинним шляхом грошові кошти, зловмисники витратили їх на придбання гаджетів, ювелірних прикрас та криптовалюти.

Наразі обвинувачені тримаються під вартою. З метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків накладено арешт на їх майно, вартістю 420 тис. грн.

За вчинене обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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