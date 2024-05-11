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В Чернигове будут судить двух мошенников, похитивших с банковской карты мужчину более 900 тысяч гривен

17:35, 11 мая 2024
Злоумышленники получили доступ к информационной базе, где получили доступ к мобильному приложению одного из клиентов.
В Чернигове будут судить двух мошенников, похитивших с банковской карты мужчину более 900 тысяч гривен
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В Чернигове будут судить двух мошенников, похитивших с банковской карты мужчину более 900 тысяч гривен. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей города Киева по фактам кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, несанкционированного вмешательства в работу информационной (автоматизированной) системы, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст.

По данным следствия, мужчины, используя информационную базу с персональными данными по идентификационным кодам граждан, осуществили несанкционированное вмешательство в систему управления банковскими карточками, в результате чего получили доступ к мобильному приложению одного из клиентов. Сменив пароль для входа в систему, они похитили с карты потерпевшего более 900 тыс. грн.

Стремясь скрыть полученные преступным путем денежные средства, злоумышленники потратили их на приобретение гаджетов, ювелирных украшений и криптовалюты.

В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество, стоимостью 420 тыс. грн.

За совершенное обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

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