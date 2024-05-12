Налоговики ответили, начисляется ли ЕСВ на сумму дохода, полученного физлицом за границей

Доход, полученный физлицом за пределами Украины, не является базой начисления ЕСВ.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, является ли базой начисления единого взноса доход, полученный физическим лицом за пределами территории Украины.

Так, согласно п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются работодатели – ЮО и ФЛП, в частности, те, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством о труде, или по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (оказанные услуги) отвечают видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Учитывая положения части первой ст. 7 Закона № 2464 работодатели, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем) уплачивают единый взнос за наемных работников из сумм начисленного каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг ) по гражданско-правовым договорам.

Частью первой ст. 10 Закона №2464 определено, что граждане Украины, работающие или постоянно проживающие за пределами Украины, имеют право на добровольную уплату единого взноса.

Следовательно, доход, полученный ФЛ за пределами Украины, не является базой начисления единого взноса. При этом граждане Украины, работающие за ее пределами, имеют право на добровольную уплату единого взноса, в случае заключения договора о добровольном участии на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

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