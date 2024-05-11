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У работницы маленький ребенок, но работодатель планирует увольнение: будет ли это законно

21:02, 11 мая 2024
В Гоструда напомнили трудовые права работниц, имеющих маленького ребенка.
У работницы маленький ребенок, но работодатель планирует увольнение: будет ли это законно
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает трудовые права женщин, имеющих маленького ребенка.

Отмечается, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (часть вторая статьи 184 Кодекса законов о труде Украины).

Незаконное увольнение беременной женщины или матери, имеющей ребенка до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, с работы по личным мотивам является уголовным правонарушением, за совершение которого предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного кодекса Украины.

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