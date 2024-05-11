Польша начала строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Власти Польши начали возводить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью.

Польша начала возводить фортификационные сооружения у своей восточной границы, в частности с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует издание TVP.Info.

По его словам, польская граница является «абсолютно уникальным местом из-за давления», в частности, со стороны Беларуси, которая является государством «с более агрессивными намерениями в отношении Польши».

По мнению Туска, это требует сотрудничества всех польских служб, ответственных за безопасность не только границы, но и всего государства.

Он также отметил, что укрепление границы вызвано «ростом угрозы вследствие агрессии россии против Украины и неопределенной геополитической ситуации». Фортификационные укрепления построят вдоль всей восточной границы Польши, отметил премьер страны.

Туск подчеркнул, что речь идет не только о технической инфраструктуре, но и об улучшении экипировки военных на границе.

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