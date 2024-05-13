Польша планирует потратить почти 400 миллионов долларов, чтобы сделать барьер на границе с Беларусью «непроходимым»

На всей протяженности барьера будет реализовано укрепление.

Польша планирует потратить около 400 миллионов долларов, чтобы сделать «непроходимым» барьер на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает TVN24.

«На всей протяженности барьера будет реализовано укрепление, разработанное Силезским технологическим институтом и нашими инженерами, чтобы сделать барьер непроходимым», - отметил он.

Замглавы Минобороны указал, что конструкция, возведенная предыдущим правительством, «во многом временное решение», которое могут преодолевать нелегальные мигранты с территории Беларуси.

«Этот барьер должен быть эффективным и это то, что сегодня делает польское государство, и мы выделим для этого огромные средства», - сказал Томчик.

Он уточнил, что модернизация обойдется примерно в 1,5 млрд злотых (приблизительно $374 млн), и именно столько должно быть направлено, чтобы этот барьер действительно работал».

Как сообщалось, Польша начала возводить фортификационные сооружения у своей восточной границы, в частности, с Беларусью.

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