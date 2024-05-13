На Закарпатье лицеист объявил в ТиkTok сбор на ВСУ, но тратил деньги на свои нужды: как его наказал суд

Ученик профлицей тратил на свои нужды средства, которые собирал вроде бы на приобретение снаряжения для военных.

На Закарпатье ученик лицея в ТиkTok собирал средства вроде бы на приобретение снаряжения для ВСУ, однако впоследствии тратил их на свои нужды. Приговор по делу №309/4392/23 вынес Хустский районный суд Закарпатской области.

Согласно материалам дела, ученик Хустского профессионального лицея в январе 2023 года создал в социальной сети TikTok аккаунт, где разместил видеоролик о сборе средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Деньги собирал на карту, предназначенную для получения стипендии.

По этому делу известно по меньшей мере пятеро потерпевших, которые переводили мошеннику-тиктокеру от 300 до 1005 грн.

«Во время личных переписок с данными гражданами он уверял их, что указанные деньги предназначены для покупки снаряжения солдатам ВСУ. Поступления на данную банковскую карту из-за размещенной им рекламы были систематическими», – говорится в материалах следствия.

Поскольку мошенник ранее не был судим и возместил потерпевшим материальный ущерб, суд решил обойтись штрафом.

Лицеиста признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 ч.1 УК Украины (мошенничество) и назначили ему штраф в размере 400 необлагаемых налогом минимумов (6800 гривен), а также в совершении уголовного правонарушения по ст. 190 ч. 2 УК и назначили штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов до (8500 гривен). Поскольку более суровое наказание поглощает менее суровое, то в результате парень должен заплатить только 8 500 гривен штрафа.

Банковскую карту, на которую он собирал деньги, и Sim-карту мобильного оператора суд постановил уничтожить, а мобильный телефон, изъятый как вещественное доказательство, вернуть владельцу.

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