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13 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:10, 13 мая 2024
13 мая отмечается Всемирный день техники для будущего.
13 мая: какой сегодня праздник и главные события
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В понедельник, 13 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий.

По данным «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

  • день года – 134-й;
  • дней до конца года – 232;
  • восход - 05:12;
  • закат - 20:35;
  • продолжительность дня – 15.24;
  • фаза луны – «первая четверть».

В частности, 13 мая отмечают Всемирный день техники для будущего, День яблочного пирога, Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки, Международный день хумуса.

В Ирландии – День лепрекона.

Израиль отмечает День Независимости.

13 мая в церковном календаре – мученицы Гликерии.

Календарь важных событий за 13 мая:

1865 – В Одессе открыт третий в Украине университет – Новороссийский, сегодня – национальный университет имени Мечникова;

1913 – Состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета конструкции киевлянина Игоря Сикорского. Вес самолета (около 5 тонн) был в четыре раза больше веса самого крупного к тому времени аэроплана;

1918 – В США напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, ставших коллекционной редкостью;

1927 – Основан киевский футбольный клуб «Динамо».

1950 — В английском Сильверстоуне состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1»;

1963 – Кувейт стал 111-м государством, принятым в ООН;

1981 – На площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II;

1989 – Около двух тысяч студентов объявили голодовку на пекинской площади Тяньаньмэнь, требуя проведения в Китае демократических реформ;

1990 – Вышел первый номер газеты «Галичина» – первой в советское время демократической многотиражной газеты Ивано-Франковской области;

1991 – В Киеве состоялся I Конгресс поляков, проживающих в Украине.

1992 – Американские космонавты находились в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос вышли сразу три космонавта;

2014 – Пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду в окрестностях села Маячка. В результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли 7 украинских десантников.

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