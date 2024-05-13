Жителям Донецкой области предлагают бесплатную эвакуацию на запад Украины

Волынская область будет принимать внутренне перемещенные лица из Донецкой области.

Фото: armyinform.com.ua

Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться на запад Украины, поскольку оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о Волынской области, которая теперь принимает вынужденных переселенцев. До этого людей вывозили в Ровенскую область.

Отмечается, что в Волынскую область уже эвакуировали 53 гражданина, среди которых 31 ребенок и 1 человек с инвалидностью.

Для эвакуированных предполагаются следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье в местах компактного проживания на Волыни;

государственная помощь на проживание внутри перемещенным лицам;

единовременная выплата эвакуируемому гражданскому населению;

гуманитарная, психологическая и медицинская помощь.

С расписанием эвакуационных поездов на Волынь до конца мая и номерами горячих линий для предварительной записи на эвакуацию можно ознакомиться по ссылке.

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