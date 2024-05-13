Жителям Донецкой области предлагают бесплатную эвакуацию на запад Украины

Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться на запад Украины, поскольку оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Речь идет о Волынской области, которая теперь принимает вынужденных переселенцев. До этого людей вывозили в Ровенскую область.
Отмечается, что в Волынскую область уже эвакуировали 53 гражданина, среди которых 31 ребенок и 1 человек с инвалидностью.
Для эвакуированных предполагаются следующие социальные гарантии:
С расписанием эвакуационных поездов на Волынь до конца мая и номерами горячих линий для предварительной записи на эвакуацию можно ознакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.