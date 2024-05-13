Жителям Донецької області пропонують безкоштовну евакуацію на захід України

Волинська область прийматиме внутрішньо переміщених осіб із Донецької області.

Фото: armyinform.com.ua

Мешканці Донеччини можуть безкоштовно евакуюватися на захід України, оскільки окупанти постійно обстрілюють населені пункти регіону. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про Волинську область, яка тепер приймає вимушених переселенців. До цього людей вивозили в Рівненську область.

Зазначається, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.

Для евакуйованих передбачаються такі соціальні гарантії:

безкоштовне житло у місцях компактного проживання на Волині;

державна допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одноразова виплата цивільному населенню, яке евакуюється;

гуманітарна, психологічна та медична допомога тощо.

З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.

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