Жителям Донецької області пропонують безкоштовну евакуацію на захід України

Мешканці Донеччини можуть безкоштовно евакуюватися на захід України, оскільки окупанти постійно обстрілюють населені пункти регіону. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про Волинську область, яка тепер приймає вимушених переселенців. До цього людей вивозили в Рівненську область.
Зазначається, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.
Для евакуйованих передбачаються такі соціальні гарантії:
З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.
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