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Окупанти наступають на Вовчанськ, ворог має тактичний успіх: в Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

08:12, 13 травня 2024
У напрямку Вовчанська рф має тактичний успіх, ведуться бої за місто.
Окупанти наступають на Вовчанськ, ворог має тактичний успіх: в Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Російські окупанти залучили до п'яти батальйонів для наступу на Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що протягом доби ворог втратив на цьому напрямку понад 100 окупантів.

У Генштабі наголосили, що у напрямку Вовчанська рф має тактичний успіх, ведуться бої за місто.

Також ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове та Муром — Бугруватка. Окупаційна армія проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

В ЗСУ розповіли, що протягом 12 травня на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають.

Сили оборони ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження ворожим військам, широко застосовують безпілотні системи для ведення розвідки та завдання точкових ударів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на передовій на Харківщині тривають оборонні бої та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги. 

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