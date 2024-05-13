Оккупанты наступают на Волчанск, враг имеет тактический успех: в Генштабе рассказали о ситуации на Харьковщине

В направлении Волчанска рф имеет тактический успех, ведутся бои за город.

Иллюстративное фото из открытых источников

Российские оккупанты привлекли к пяти батальонам для наступления на Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в течение суток враг потерял в этом направлении более 100 окупантов.

В Генштабе отметили, что по направлению Волчанска рф имеет тактический успех, ведутся бои за город.

Также ведутся боевые действия на направлениях Пильная – Лукьянцы, Пильная – Глубокое, Пильная – Олейниково и Муром – Бугроватка. Оккупационная армия проводит штурмовые действия на направлениях Стрелка - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое.

В ВСУ рассказали, что в течение 12 мая в этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 — еще продолжаются.

Силы обороны ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение вражеским войскам, обширно используют беспилотные системы для ведения разведки и нанесения точечных ударов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на передовой в Харьковской области продолжаются оборонительные бои и жестокие бои на значительной части пограничной полосы.

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