путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности рф.

В воскресенье, 12 мая, Сергей Шойгу, который ранее был уволен с должность министра обороны россии, был назначен секретарем Совбеза рф. Об этом сообщили росСМИ.

На этой должности он сменил Николая Патрушева – российский диктатор владимир путин подписал указ об его отставке.

Напомним, Шойгу занимал пост министра обороны 12 лет. Ожидается, что на этой должности его сменит Андрей Белоусов.

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