Шойгу уйдет: кого путин предложил назначить новым министром обороны рф

путин предложил назначить министром обороны рф Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу.

Российский диктатор владимир путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны россии вместо Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Совете Федерации рф.

В Совет Федерации поступили предложенные путиным кандидатуры на должности управляющих ряда федеральных министерств и ведомств.

В частности, министром обороны путин предлагает назначить Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого заместителя главы правительства россии.

Напомним, Сергей Шойгу с 2012 года занимал должность министра обороны россии.

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