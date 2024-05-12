Шойгу піде: кого путін запропонував призначити новим міністром оборони рф

путін запропонував призначити міністром оборони рф Андрія Білоусова замість Сергія Шойгу.

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Російський диктатор володимир путін заропонував призначити Андрія Білоусова міністром оборони росії замість Сергія Шойгу. Про це повідомили у Раді Федерації рф.

До Ради Федерації надійшли запропоновані путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

Зокрема, міністром оборони путін пропонує призначити Андрія Білоусова, який раніше займав посаду першого заступника голови уряду росії.

Нагадаємо, Сергій Шойгу із 2012 року займав посаду міністра оборони росії.

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