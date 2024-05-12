Шойгу змінив Патрушева на посаді секретаря Радбезу рф

путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки рф.

У неділю, 12 травня, Сергій Шойгу, який раніше був звільнений з посади міністра оборони росії, був призначений секретарем Ради безпеки росії. Про це повідомили росЗМІ.

На цій посаді він змінив Миколу Патрушева – російський диктатор володимир путін підписав указ про його відставку.

Нагадаємо, Шойгу обіймав посаду міністра оборони 12 років. Очікується, що на цій посаді його замінить Андрій Бєлоусов.

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